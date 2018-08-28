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00:38 29 أغسطس/ أب 2018
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    سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ

    بعد تقارير نشر قوات ضخمة في البحر المتوسط... "الناتو" يدعو إلى ضبط النفس

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    رصد عسكري
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    أعلنت المتحدثة الرسمية باسم حلف شمال الأطلسي، أوانا لونغيسكو، أن الحلف لفت الانتباه إلى التقارير، التي تفيد بأن روسيا أرسلت قوات كبيرة إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ويدعو جميع القوات في المنطقة إلى ضبط النفس.

    موسكو — سبوتنيك. وقالت لونغيسكو في بيان عبر حسابها الشخصي في "تويتر" اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب: "أرسلت روسيا قوات بحرية كبيرة إلى شرق البحر المتوسط، ومن المهم أن يلتزم جميع الأطراف في المنطقة بضبط النفس".

    عنصر من قوات الحماية الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية
    © Sputnik .
    حقائق عن قوات روسية "مشفرة" تظهر على شبكة التلفزيون
    ونشرت بعض وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق، معلومات تشير إلى أن روسيا بدأت بنشر أقوى مجموعة سفن حربية منذ أن شاركت في الصراع السوري، وتشمل المجموعة 10 سفن، بما في ذلك سفن مسلحة بصواريخ مجنحة "كاليبر" وكذلك غواصتين.
    وصرح القائد السابق لأسطول بحر البلطيق، الأميرال فلاديمير فالوييف، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم تعزيز القوات الروسية في البحر الأبيض المتوسط لمنع حدوث هجوم صاروخي محتمل من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مواقع لقوات الحكومة السورية.
    وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، قد صرح في وقت سابق، أن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية تستعد لتمثيل عملية استفزازية بالأسلحة الكيميائية ستكون بمثابة ذريعة لضرب أهداف حكومية سورية بواسطة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

    في حين حذرت الخارجية الروسية واشنطن وحلفائها من مغبة أية خطوات متهورة جديدة في سوريا.

    وصرح القائد السابق لأسطول بحر البلطيق، الأميرال فلاديمير فالوييف إلى وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أنه تم تعزيز القوات الروسية في البحر الأبيض المتوسط لمنع حدوث هجوم صاروخي محتمل من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مواقع لقوات الحكومة السورية.
    ونشرت بعض وسائل الإعلام الروسية معلومات تفيد بأن روسيا بدأت بنشر أقوى مجموعة سفن حربية منذ أن شاركت في الصراع السوري.

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    الكلمات الدلالية:
    صواريخ كاليبار, سفن حربية, قصف صاروخي, الحرب في سوريا, الناتو, سوريا, روسيا
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