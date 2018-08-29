طيار مقاتلة "إف-22": النزاع السوري ليس خبزنا

والمقصود بالخطر الأكبر هو الحرب مع روسيا أو الصين.

وتعتبر مقاتلة "إف-22" أخطر طائرات سلاح الجو الأمريكي، وتسند لها مهمة خاصة، ولا تُستخدم إلا عند الضرورة القصوى. لذا فإن ظهورها في سماء سوريا استثناء عن القاعدة كما جاء في مجلة "ناشيونال إنترست".

ونقلت المجلة عن أحد الطيارين الأمريكيين الذين يطيرون على "إف-22" قوله "إن النزاعات المنخفضة الكثافة ليست خبزنا".

وصرح العقيد بيتي فيسلر، وهو أحد طياري مقاتلات "إف-22"، لـ"ناشيونال إنترست " بأن دورهم هو "ركل ورفس الباب".

وقالت المجلة الأمريكية إن مقاتلات "إف-22" تتدرب على مواجهة مجموعات من الطائرات الروسية "سو-27" أو "سو-35" وصواريخ "إس-400" الاعتراضية. وأشارت إلى أن الطيارين الأمريكيين يعتقدون بأنهم يستطيعون التغلب على أي عدو.