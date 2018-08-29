مدفع "ستالين" يحارب في سوريا واليمن

يظل مدفع "زيس-3"، وهو مدفع أسطوري تعود صناعته إلى زمن الحرب العالمية الثانية، في الخدمة.

وقالت صحيفة روسية إن المدفع الأسطوري الملقب بـ"ستالين" (نسبة إلى الزعيم السوفيتي جوزف ستالين) يواصل مشواره القتالي خارج روسيا، وتم رصده، مثلا، في سوريا واليمن.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy مدفع شهير يعود لخدمة جيوش عربية

وعن استخدام المدفع في اليمن قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن سبب الإقبال على استخدامه في هذا البلد يرجع إلى بساطة تشغيله وسهولة صيانته وإصلاحه. صحيح أنه لا يمكن تدمير الدبابة الحديثة بواسطة مدفع "زيس-3"، ولكنه يقدر على تدمير المدرعات الأخرى مثل ناقلة الجنود أو مركبة المشاة القتالية.

كما تستخدم مدافع "زيس-3" لقصف منشآت عسكرية.

وثمة ما هو جديد في استخدام المدفع الأسطوري، حيث يتم تركيبه في السيارة وهو ما يجعله مدفعا ذاتي الحركة.

ويوجد في اليمن عدد كاف من مدافع "زيس-3"، بحسب الصحيفة.