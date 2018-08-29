هل يجتاح "الإعصار" الروسي "هيمارس" الأمريكية

استخدمت منظومة الصواريخ الأمريكية "اليافعة" في القتال في العديد من النزاعات المحلية مثل منافستها الروسية.

وكتب موقع "زفيزدا ويكلي" الروسي أن "هيمارس" اليافعة نسخة М270 MLRS والمنظومة الروسية "أوراغان" (الإعصار) منافسين. وقربتهما الأحداث في سوريا لمسافة قريبة جدا. وبعدها ظهر سؤال من أقوى: الروسية "العجوز" 9كي57 "أوراغان" أو الأمريكية "اليافعة" "هيمارس"؟.

راجمة الصواريخ- ليست مجرد وابل من الصواريخ على رؤوس العدو، بل هي أيضا متنقلة. ماذا يحرك أوراغان الروسية؟

يوجد في راجمة الصواريخ الروسية السوفيتية زوجا من محركات ثمان أسطوانات قوية "زيل-375". وهذا يجعل الراجمة "أوراغان" التي وزنها 15 طنا التحرك بسرعة تصل إلى 65 كيلومترا في الساعة على الطريق، ولكن "هيمارس" الأمريكية ووزنها 11 طن وقوة محركها 260 حصان WD 612 من إنتاج المصنع النمساوي Steyr قادرة على التحرك بسرعة 85 كيلومترا في الساعة.

أما بالنسبة للتنقل من مكان إلى آخر، فإن الروسية أفضل. فهي قادرة على التنقل بسهولة فوق الرمال المتحركة أو فوق الثلوج المتساقطة وهي تتحرك على الطرق التي فيها حفر بعمق متر واحد.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky ميزات "أوراغان" ثاني أقوى راجمة صواريخ في العالم يملكها الجيش السوري (صور)

أما تنقل الأمريكية تستطيع التنقل على الطرق الأوروبية وتجتاز المطبات والعشب المتكتل. وهي تعلق في السهول الفيضية المستنقعية.

احتياطي الطاقة لكلا المنظومتين هو نفسه تقريبا — وتستطيع كلتهما قطع 500 كيلومتر دون التزود بالطاقة.

الاستنتاج:

"أوراغان" بالمقارنة مع الأمريكية — قادرة على التنقل أفضل. فهي قادرة على عبور الأماكن التي تعلق فيها.

أما بالنسبة لاختبارها في القتال، فإن المنظومتين استخدمتا في نفس الدولة، أولا في أفغانستان: استخدمت المنظومة الروسية، وبعد 40 عاما استخدمت الأمريكية. ثانيا في سوريا: اصطدمت القوات الخاصة الأمريكية مع القوات السورية يوم 18 فبراير شباط عام 2018 في محافظة درعا، ووجهت المنظومة الأمريكية ضربة صاروخية قوية. ويستخدم الجيش السوري منظومة "أوراغان" في عملياته.

الاستنتاج:

"كلتا المنظومتين أثبتتا فعاليتهما في القتال".