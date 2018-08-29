بالفيديو...نظيرة "إسكندر" الأمريكية

نشر في الإنترنت فيديو لمنظومة الصواريخ التكتيكية الجديدة DeepStrike، التي طورتها شركة Raytheon للجيش الأمريكي.

وتجرى الاختبارات في إطار المشروع الذي يطلق عليه " Long Range،Precision Fire"، ويمكن اعتباره ردا على أنظمة الصواريخ التكتيكية الروسية "اسكندر"، وفقا لبوبوليارنيا ميخانيكا".

ووكل الجيش الأمريكي الشركة بمهمة أن تكلفة الصاروخ الجديد أقل بكثير من منتجات سلسلة ATACMS الموجودة في الخدمة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تتضاعف قوة النيران أيضا، وزيادة مدى الإطلاق إلى 499 كيلومترا. وأخيراً ، يجب على المصممين إنشاء صاروخ يتجاوز سلفه بالدقة.

وأكد موقع المنتج أن DeepStrike ستدمج مع أنظمو صواريخ موجودة حاليا، مثل M142 HIMARS وM270 MLRS.

ولم يكشف في أي مرحلة من الاختبار هي الآن، وعن الخصائص التي يمتلكها الصاروخ بالضبط.