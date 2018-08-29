تسجيل
14:59 29 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    أمير قطر مع قوات الجيش

    قطر تعلن عن "مفاجأة عسكرية"... تسبق دول الخليج بتطوير هذا السلاح

    © AP Photo /
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف مسؤول عسكري قطري عن معلومات جديدة بشأن تحديث القوات المسلحة القطرية، ومشروع مقاتلات الرافال التي تعاقدت عليها مع فرنسا.

    قال العميد الركن طيار، سالم عبد الله نايف الدوسري، ضابط مشروع طائرات الرافال، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق" القطرية، إن التعاقد القطري — الفرنسي على اقتناء 36 طائرة رافال قد قطع أشواطا متقدمة، مؤكدا حرص الدوحة على تزويد الطائرة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطيران الحربي، سواء تعلق الأمر بالمعدات اللوجيستية أو الأسلحة والذخيرة التي يتم تركيبها على الطائرة، بتوجيه من أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

    أمير قطر مع قوات الجيش
    © AP Photo /
    تزامنا مع توسيع قاعدتين جويتين… قطر تدرس إجراء عسكريا مع دولة خليجية

    وبشأن القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها طائرات الرافال قال إن "النسخة القطرية من هذه الطائرة تعتبر من الجيل الحديث، بالإضافة إلى تميزها بقدرات إضافية غير متوافرة في الرافال الفرنسية (…) حرصنا على أن تصبح نسخة قطرية لها من المواصفات والقدرات ما ليس لغيرها من هذا الصنف من الطائرات".

    وعدد المسؤول العسكري أهم القدرات الإضافية، مثل: "تطوير جهاز الاستهداف الأمريكي المتطور لإطلاق وتوجيه الذخائر الذكية الموجهة بأشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء ضد مختلف الأهداف الثابتة والمتحركة وكذلك في عمليات الاستطلاع".

    وتابع: "تم تطوير الخوذة الذكية للطيار، تتيح ميزة عرض المعلومات الهامة عن الطيران والتهديف على شاشة شفافة أمام الطيار، والتحكم الكامل في المقاتلة، كما تم تركيب منظومة متطورة من الأسلحة والقنابل الأمريكية على الطائرة".

    وأوضح ضابط مشروع طائرات الرافال أنه "انسجاما مع ما تم ذكره فقد تم توقيع اتفاقية عسكرية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة سنة 2015 لاقتناء 24 طائرة رافال، كما تم إضافة 12 طائرة أخرى ضمن اتفاقية أبرمت نهاية 2017، وبهذا يكون العدد الإجمالي 36 طائرة، حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى مع شركة الفرنسية لصناعات الطائرات، والثانية مع شركة M.B.D.A لتسليح الطائرات، والثالثة مع سلاح الجو الفرنسي حيث شملت الاتفاقية إنشاء سرب رافال قطري في جمهورية فرنسا الصديقة".

    وقال العميد الركن الدوسري: "قد بدأت الدفعة الأولى من المتدربين بالالتحاق بالتدريب من سنة 2016، والآن لدينا بفضل الله أكثر من 240 متدربا من جميع التخصصات، حيث من المقرر لهم تشغيل المنظومة في قطر وهم مجهزون بالتأهيل العلمي والعملياتي في النصف الأول من سنة 2019، كما أن الرؤية بهذا الخصوص تقتضي جاهزيتهم التامة للقيام بالعمليات النوعية بمجرد وصول الطائرات إلى قواعدها بالدوحة".

    الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © AFP 2018 / KARIM JAAFAR / AFP
    في ثاني زيارة منذ المقاطعة... تميم يلتقي ماكرون في فرنسا

    وكانت قطر وقعت أواخر العام الماضي، عقودا بقيمة قدرت بنحو 12 مليار يورو، لشراء 12 طائرة رافال قتالية على الأقل من مجموعة داسو الفرنسية و50 طائرة إيرباص "إي 321"، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدوحة. وسبق لقطر أن اشترت 24 طائرة رافال مقابل 6.3 مليارات يورو في 2015.

    وأعلن مسؤول عسكري قطري كبير، الاثنين، أن الدوحة ستوسع قاعدتين جويتين إحداهما قاعدة "العديد" التي تستضيف أكبر أسطول للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.
    ووفقا لوكالة "رويترز"، قال اللواء الركن طيار أحمد إبراهيم المالكي نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطري، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء القطرية، إن توسيع قاعدة العديد الجوية سيساعد على استقبال الطائرات والمنظومات الجديدة التي دخلت الخدمة في القوات الجوية مثل رافال وإف-15 وتايفون وطائرات أخرى".
    وأضاف المالكي أنه سيتم أيضا توسيع قاعدة الدوحة الجوية، ولم يذكر أي تفاصيل عن التكلفة المتوقعة أو الإطار الزمني المتوقع للمشروعين.

    انظر أيضا:

    صحيفة: ماكرون يتسلم خطط ضرب سوريا ومقاتلات "رافال" تنتظر إشارة
    "الدفاع" الفرنسية تأمل بيع 12 مقاتلة "رافال" لقطر خلال زيارة ماكرون
    مصر تتسلم الدفعة الرابعة من المقاتلات الفرنسية "رافال" (صور)
    الكلمات الدلالية:
    رافال, فرنسا, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سيارة مصفحة لاند كروزر في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    غنائم الحرب... روسيا تعرض أسلحة الإرهابيين
    الدفاع الروسية: أجانب في إدلب... وهجوم بأسلحة حرارية مسممة خلال أيام على كفر زيتا
    كفر زيتا... الكلور جاهز يا معلم
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك