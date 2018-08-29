بعد إعلان توسيعها... كم تنفق قطر على قاعدة "العديد" الأمريكية (فيديو وصور)

أعلنت قطر، قبل أيام، اعتماد ميزانية ضخمة لتطوير قاعدة "العديد" الجوية، التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا ميدانيا في الشرق الأوسط، لقيادته المركزية، بعد أكثر من 22 عاما على إنشائها.

يرجع تاريخ إنشاء " قاعدة العديد " الجوية القطرية إلى عام 1996، ووصلت تكلفة إنشائها في ذلك الحين لمليار دولار، تحملت أمريكا نسبة 60 في المئة، بينما تحملت قطر 400 مليون دولار من تكلفة الإنشاء.

ووصل إلى القاعدة في ذلك العام فوج من القوات الأمريكية المحمولة جوا، إضافة إلى 30 مقاتلة حربية، و4 طائرات تزود بالوقود، بحسب موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي.

وصل عدد القوات الأمريكية في القاعدة عام 2001 إلى 4 آلاف جندي أثناء حرب أفغانستان، وفي سبتمبر عام 2002 انخفض العدد إلى 2000 جندي.

Qatar is to create a new airbase and expand the existing Al Udeid Air Base, which hosts the largest US military facility in the Middle East https://t.co/b9apRK5qmZ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 29, 2018

ولأن القاعدة تلعب دورا حيويا في دعم المقاتلات الأمريكية في سماء المنطقة، فقد رفع الجيش الأمريكي عدد طائرات التزود بالوقود بوينغ "كيه سي — 135" و"كيه سي — 10 إيه"، من 4 طائرات عام 1996 إلى 20 طائرة عام 2001، خلال حرب أفغانستان.

ولفت الموقع إلى أن الأمريكان أطلقوا عليها، في وقت لاحق، اسم "معسكر أندرو" تخليدا لذكرى إيريل أندري، مهندس أمريكي توفي في حادث إنشائي عام 2001.

في عام 2015 وصل عدد القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية إلى 10 آلاف جندي و120 طائرة عسكرية.

وشاركت القاذفات الأمريكية الثقيلة في تنفيذ العديد من المهام الجوية، التي قادتها واشنطن في المنطقة، وتشير تقديرات إلى أن القاعدة كانت محطة انطلاق لنحو 40 في المئة من الغارات الجوية.

You read it here first. Terrorists readying chemical attack to frame #Damascus & provide pretext for US strikes US Rockwell B-1 Lancer, supersonic bomber equipped with 24 cruise missiles also been deployed at the #Qatari Al Udeid Airbase in readiness. https://t.co/Qz9lFcGm46 — Robin (@2ontrack) August 26, 2018

وأصبحت قاعدة العديد الجوية في قطر عام 2009، مقرا ميدانيا للقيادة العسكرية المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم"، وهي القيادة المسؤولة عن آسيا الوسطى وحتى القرن الأفريقي.

وتم تجهيز القاعدة الجوية بممرات تسمح باستقبال القاذفات الثقيلة، خاصة قاذفات "بي 1 بي" التي عادت إليها مؤخرا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر "تويتر"، أن قاذفتين "بي — 1 بي" غير نوويتين، وصلتا إلى قاعدة "العديد" الجوية في قطر.

The Bone is back. Two B-1B Lancers from Ellsworth AFB, S.D., arrive at Al Udeid AB, Qatar, March 31. The B-1 returns to the USCENTCOM AOR to replace the B-52 Stratofortress, which flew 1,800+ sorties and dropped nearly 12,000 weapons against ISIS and Taliban targets since 2016. pic.twitter.com/Ay43qetqBL — US AFCENT (@USAFCENT) April 1, 2018

توسيع قاعدة العديد

وفي عام 2008 وافقت قطر على تمويل إنشاء ممر ثان للطائرات، وخلال شهر أغسطس/ آب الجاري، أعلن مسؤول عسكري قطري كبير أن الدوحة ستوسع قاعدتين جويتين إحداهما قاعدة "العديد"، التي تستضيف أكبر أسطول للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.

وستساهم التوسعة المقبلة في زيادة قدرة قاعدة "العديد" الجوية على استقبال الطائرات والمنظومات الجديدة، التي دخلت الخدمة في القوات الجوية القطرية مثل مقاتلات "رافال" الفرنسية، و"إف-15" الأمريكية، و"تايفون" الأوروبية، إضافة إلى منشآت لوجيستية خاصة بالقوات الأمريكية الموجودة في القاعدة.

Qatar has laid the foundation stone to mark the start of the expansion works at the Al Udeid Air Base, the largest such US military facility anywhere in the region. #AlUdeid #AirBase #USA #QatarLivinghttps://t.co/YSXiIHwNlv pic.twitter.com/bgH20KzAAZ — Qatar Living (@qatarliving) July 25, 2018

وذكر موقع " أمريكا سيكيوريتي بروجيكت "، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أن قطر ستنفق 1.8 مليار دولار، في تطوير قاعدة "العديد" الجوية، مشيرا إلى أنها تسعى لتعميق التعاون العسكري مع واشنطن خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.