الجيش الروسي يتدرب على تكتيك "الضربة المزدوجة" (فيديو وصور)

يطور الجيش الروسي قدراته العسكرية، تسليحا وتدريبا، ليؤمن تفوقا ميدانيا على القوات المعادية في حروب المستقبل، التي تستخدم فيها جميع الأطراف أسلحة متطورة يتطلب القضاء عليها استخدام تكتيكات عسكرية غير مسبوقة.