روسيا تجري مناورات واسعة في البحر المتوسط يوم 1 سبتمبر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 30 آب/أغسطس، أن روسيا ستجري مناورات واسعة في البحر المتوسط خلال الفترة من 1 إلى 8 أيلول/سبتمبر، بمشاركة 25 سفينة و30 طائرة.

وقالت الوزارة: "وفقا لخطة تجهيز القوات المسلحة الروسية تحت قيادة القائد العام للقوات البحرية الأميرال فلاديمير كوروليوف، سيتم إجراء مناورات واسعة النطاق لمجموعات الأسطول البحري والقوات الجوية الروسية في البحر المتوسط في الفترة ما بين 1-8 أيلول/سبمتبر".

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وذكرت وزارة الدفاع أن أكثر من 25 سفينة، بقيادة الطراد " مارشال أوستينوف " ستشارك في المناورات في البحر المتوسط.

كما ستشارك 30 طائرة في تنفيذ المهام في المجال الجوي الدولي، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية "تو-160" والطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142إم كا" و"إيل-38" والمقاتلة "سو-33" وطائرات "سو-30إس إم"، التابعة للقوات البحرية.