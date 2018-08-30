"بيتشورا" السورية تستعد لإسقاط صواريخ أمريكا

قالت صحيفة روسية إن قوات الدفاع الجوي السورية أعلنت حالة التأهب القصوى في صفوفها.

ووُضعت القوات السورية في حالة استعداد وانتباه احتياطاً لاحتمال تعرض سوريا إلى قصف صاروخي أمريكي.

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وتملك قوات الدفاع الجوي السورية أسلحة ووسائط صاروخية متنوعة منها ما يحمل اسم "بيتشورا".

ونُشرت أخيرا على شبكة الإنترنت صورة لأحد قواذف "بيتشورا-2إم" التابعة للدفاع الجوي السوري.

وإجمالا توجد 12 منظومة دفاع جوي من نوع "بيتشورا-2إم" في حوزة قوات الدفاع الجوي السورية حالياً وتم تحديث جميعها بمساعدة روسيا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وحصلت منظومة "بيتشورا-2إم" خلال عملية التحديث على معدات وتقنيات جديدة منها التقنية الرقمية التي أتاحت تعزيز قدرات "بيتشورا" إلى حد كبير، ومنحتها إمكانية تدمير كل أنواع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الخفية.

وبات بإمكان منظومة "بيتشورا-2إم" المطوّرة تدمير أهداف تطير بسرعة 1000 متر في الثانية على مسافة 28 كيلومترا وعلى ارتفاع ما بين 20 مترا و25 كيلومترا.

وتم تركيب "بيتشورا-2إم" بسيارة "إم زي كا تي-8021" التي تستطيع السير بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، وبإمكانها أن تُسرع بالابتعاد عن مكان إطلاق الصاروخ الاعتراضي تجنبا لضربات انتقامية من الممكن أن يوجهها مالك الطائرات أو الصواريخ المدمَّرة.