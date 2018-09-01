روسيا تبني "جدارا ضد أمريكا" في البحر المتوسط

تبدأ القوات البحرية الروسية في الأول من سبتمبر/أيلول مناورات في البحر المتوسط.

وصرح قائد القوات البحرية الروسية الأميرال فلاديمير كورولوف بأن 26 قطعة بحرية و34 طائرة ستشارك في هذه المناورات.

وقالت مصادر رسمية إن القوات المشاركة في المناورات ستجري تمارين عملية حول صد هجمات تشنها الطائرات والغواصات ومكافحة القرصنة وإنقاذ السفينة المنكوبة بالإضافة إلى تمارين رماية القذائف والصواريخ.

وقالت صحيفة روسية إن الهدف الحقيقي من إجراء هذه المناورات محاولة منع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب مواقع الجيش السوري ومنع إقامة ما يسميه الأمريكيون بمنطقة الحظر الجوي في سوريا.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن الوحدات البحرية الروسية تدربت في بحر قزوين قبل أيام على طريقة تكتيكية جديدة أطلق عليها اسم "الجدار" لصد الهجوم الجوي الصاروخي. وقالت مصادر عسكرية إن هذه الطريقة أتاحت اكتشاف أهداف جوية تطير على ارتفاع منخفض بما فيها الصواريخ الجوالة (كروز)، على مسافة بعيدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستفادة من هذا التكتيك في البحر المتوسط أمر ممكن.