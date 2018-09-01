محاربة الإرهاب... خيبة الأمل في عربة مدرعة أوكرانية

أفادت صحيفة بأن ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-94"، وهي عربة أوكرانية الصنع، تتلقى انتقادات من قبل مالكها.

وكشف أحد مغردي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مدرعة "بي تي إر-94" لم تظهر كفاءة خلال حرب العراق ضد الإرهاب لا من ناحية التدريع ولا قدرة المحرك ولا التسليح.

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ومما يؤخذ على المدرعة الأوكرانية أن مدفعها من عيار 23 ملم لا يؤدي وظيفته بطريقة مناسبة.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن الانتقادات الموجهة إلى عربة "بي تي إر-94" مبررة. ذلك أنها صُنعت معيوبة.

وخرجت العربة إلى حيز الوجود كعربة مشتقة من الناقلة المدرعة السوفيتية "بي تي إر-80". وانكشفت عيوبها في الأردن الذي اشترى حوالي 50 عربة من هذا النوع من أوكرانيا. وزاد في الطين بلة تركيب المحرك الخاص بالمركبة المجنزرة "بي إم بي-1" فيها وهي عربة ذات عجلات.

وتخلص الجيش الأردني في النهاية من العربات المعيوبة، وفي عام 2004 تم تسليمها إلى العراق حيث تجلت العيوب بقوة جديدة خلال الحرب ضد الإرهاب.

يذكر أن القوات العراقية تحتفظ بعدد قليل من عربات "بي تي إر-94"، ولكنها تنوي استبدالها بعربات أخرى.