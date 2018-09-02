الهند تنتج ذخيرة الدبابات الروسية عيار 125 مم

وفي وقت سابق، صرح المدير التنفيذي لشركة "تيخ ماش" الروسي سيرغي روساكوف، بأن الهند وروسيا تستكملان العمل على إنشاء شركة مشتركة لإنتاج ذخيرة الدبابات، وتم تسليم المكونات الضرورية بهذا الشأن إلى نيودلهي.
يذكر أيضا، أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات.
وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحتها ومعداتها العسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.
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