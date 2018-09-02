مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية

وقالت الوزارة حلقت أربع مقاتلات في الجو ردا على تحليق طائرتين مضادتين للسفن "تو-142" وقاذفة "سو-24" فوق المياه في بحر اليابان.

وبحسب هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، حلقت الطائرة "تو —142" إلى جزيرة هوكايدو وواصلت طريقها على طول الساحل الغربي إلى الجنوب، ودارت حول الأرخيبل. وقالت الوزارة إن قاذفة "سو —24" طارت حول جزيرة هونشو.

1 SEP: 4x JASDF jets scrambled to intercept 2x Tu-142 and 1x Su-24 pic.twitter.com/40e9c7XB0F — Mil Radar (@MIL_Radar) September 1, 2018

وهذه ليست المرة الأولى التي ترافق فيها الطائرات اليابانية، الطائرات الروسية. فقد اقتربت طائرات يابانية من القاذفة حاملة الصواريخ الروسية "تو-95أم إس"، في فصل الشتاء، عندما كانت تقوم بدوريات في منطقة المياه في اليابان وبحر الصين الشرقي.