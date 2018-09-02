إحياء روسيا المشروع السوفيتي السري يقلق الناتو (صور)

قرر الجيش الروسي إحياء مشروع سوفيتي فريد من نوعه. وهي السفينة الهجومية البرمائية الكبيرة، التي سببت الصداع لخبراء حلف الناتو. وهذا هو السبب:

أبعاد السفينة مثيرة للإعجاب: يبلغ طولها 50 متر، وهي تساوي نصف ملعب كرة القدم، وتبلغ سعتها 500 طن. وقدراتها البرمائية تثير للإعجاب أكثر "زوبر" قادرة على حمل ما يصل إلى 200 شخصا ومعداتهم الكاملة ، وثلاث دبابات قتال رئيسية، و 10 مركبات مدرعة، وفقا لموقع ميرتيسين.

© Sputnik . Igor Zarembo سفينة إنزال

ولكن أهم ميزة هي- الوسادة الهوائية. فهي تسمح للسفينة بالتحرك ليس فقط في البحر والمياه الضحلة، ولكن أيضا على اليابسة. ووفقا لخبراء من حلف شمال الأطلسي، زوبر قادرة على إجراء عمليات إنزال على 86% من سواحل العالم.

وهذا الرقم لا يمكن تصوره للسفن العادية. وهذه هي الصعوبة التي يواجهها الغربيون: فقد صممت أنظمة دفاعهم ضد السفن الكلاسيكية في مناطق معينة.