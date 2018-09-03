العثور على المروحية "مي-8" المفقودة في منطقة إيركوتسك الروسية

أعلن المركز الإقليمي السيبيري بوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على المروحية "مي-8 "، التي فقدت يوم أمس الأحد، في منطقة ايركوتسك.

كراسنويارسك- سبوتنيك. وأفادت لجنة التحقيق، بأن المروحية "مي-8 " التابعة لشركة الطيران "أنغارا" أقلعت من مدينة "أوست-كوت" لأعمال إستكشاف جيولوجية، غير أن الطاقم لم يتصل في الوقت المحدد. وكان على متن المروحية ثلاثة من أفراد الطاقم. وقد تم تنظيم البحث عن الطائرة المفقودة، وتوقف مع حلول الظلام حتى صباح اليوم الاثنين.

وقالت متحدثة من المركز لوكالة "سبوتنيك": " لقد وردت معلومات تفيد، بأن الطائرة المفقودة من طراز " مي-8 " قد تم العثور عليها. و هذه هي كل المعلومات حتى الآن".

في وقت لاحق، أفاد متحدث من المركز الإقليمي السيبيري، بأنه:"تم العثور على المروحية من الجو من قبل طائرة لشركة الطيران "أنغارا"، وقد ورد أنها دمرت. وأن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ يتوجهون إلى مكان سقوط الطائرة، الذي يقع في مسار الطريق، الذي كان مقررا للمروحية المفقودة سابقا."