الجيش الأمريكي يزود مدرعاته بنظام دفاعي جديد (فيديو وصور)

يخطط الجيش الأمريكي لتجهيز مدرعات "سترايكر" بنظام دفاعي جديد لزيادة قدرتها على مواجهة الأسلحة المتطورة في حروب المستقبل.

ذكر موقع " أرمي ريكوغنيشن " الأمريكي، أن الجيش الأمريكي يسعى لتجهيز مدرعات "سترايكر" بنظام دفاعي متطور، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يدخل النظام الجديد الخدمة بحلول عام 2020.

ولفت الموقع إلى أن النظام الجديد يشمل وسائل كشف التهديدات باستخدام أشعة الليزر ، التي يمكن استخدامها في تحذير طاقم المدرعة من القذائف القادمة، مشيرا إلى أن هذا النظام سيشمل مركبات حربية أخرى مثل مدرعات "برادلي" ودبابات " أبرامز "، إضافة إلى المركبات الحربية متعددة المهام، التي يمكن استخدامها في حروب المستقبل.

Germany-based Stryker Infantry units receives remote weapons station mounting a Javelinhttps://t.co/dOFoMIWKv1 pic.twitter.com/pMxS1M9zh9 — Defence blog (@Defence_blog) September 3, 2018

وأوضح الموقع أن النظام الجديد سيشمل استخدام تكنولوجيا متطورة للكشف عن القذائف المعادية، مثل الرادارات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأشعة الليزر، إضافة إلى وسائل التعرف على البصمة الصوتية والكهرومغناطيسية للمركبات المعادية.