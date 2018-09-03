قادة البحرية التركية والأوكرانية يبحثون القضايا الأمنية في منطقة البحر الأسود

أفادت قيادة القوات البحرية الأوكرانية، أن قائدي البحرية الأوكراني والتركي، بحثا قضايا الأمن في منطقة البحر الأسود وحددا المجالات ذات الأولوية للتعاون المتبادل.

كييف — سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الإعلامي للقيادة البحرية الأوكرانية نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين: "ناقش قادة الأسطول القضايا الأمنية في منطقة البحر الأسود، وحددوا المجالات ذات الأولوية للتعاون العسكري في المجال البحري، وأعرب رئيس القوات المسلحة البحرية الأوكرانية عن شكره لزميله التركي على الدعم".

© Sputnik . Andrey Stenin البحرية الأوكرانية: استجابة "حذرة" لاقتراح بوتين

يذكر أن وفد قيادة البحرية التركية يعتزم زيارة فرقاطة "هيتمان ساغاداتشني" وقوارب المدفعية الصغيرة المدرعة والمعهد البحري التابع لأكاديمية أوديسا البحرية الوطنية.وذكر أن وفدا من قيادة البحرية التركية زار، اليوم الاثنين، مقر البحرية الأوكرانية، وكان الغرض من الزيارة هو مناقشة القضايا الرئيسية للأمن الإقليمي، وتطوير التعاون في منطقة البحر الأسود، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون العسكري.

وفي إطار الزيارة، التقى قائد البحرية الأوكرانية الأميرال إيغور فورونشينكو، مع الأميرال عدنان أوزبال، قائد البحرية التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية الأوكرانية، كانت قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، أن قوات بحرية من أوكرانيا وتركيا، نفذت مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأسود، بمشاركة فرقاطتين، طراد ومروحية.