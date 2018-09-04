مصدر يعلن وصول طائرات مكافحة الغواصات إلى سوريا

وصلت طائرتان من طائرات "تو-142إم كا" الروسية إلى سوريا حسب مصادر إعلامية.

وأفاد موقع "ساوث فرونت" بأن طائرتي "تو-142إم كا" وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا في الأول من سبتمبر/أيلول.

© Sputnik . Vitaliy Belousov "خطر مميت" في سماء سوريا

يذكر أن طائرتي "تو-142إم كا" وصلتا إلى قاعدة حميميم برفقة مقاتلتي "سو-35".

وخصصت طائرة "تو-142إم كا" لمكافحة الغواصات المعادية. ويبلغ مداها 6500 كيلومتر، وبإمكانها التحليق على ارتفاع يصل إلى 12 كيلومترا.

ويمكن تسليح طائرة "تو-142إم كا" بالطربيدات والقنابل والصواريخ على اختلاف أنواعها.

ويفترض أن تشارك الطائرتان في مناورات عسكرية روسية بدأت في البحر المتوسط عند شواطئ سوريا في 1 سبتمبر ويجب أن تستمر حتى 8 سبتمبر.

وتتواجد في المنطقة الآن 25 سفينة حربية روسية على رأسها الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" و30 طائرة بينها قاذفات القنابل الاستراتيجية "تو-160" بحسب وزارة الدفاع الروسية.