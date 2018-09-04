سوريا تتفوق في صناعة مدافع ذاتية الحركة

وتنجح سوريا، مثلا، في صنع مدافع ذاتية الحركة.

© Sputnik . Ilja Pitalev سوريون يبدعون بصناعة مدفع هاون ذاتي الحركة

ووفق خبراء فإن مدفع "إم-46 سوري الصنع أظهر فاعليته وأثبت كفاءته خلال الحرب ضد الإرهاب.

ويتحرك مدفع "إم-46" السوري وهو من عيار 130 ملم، بواسطة سيارة " مرسيدس اكتروس 4140" ذات الكابينة المدرعة.

ويصل مدى قذائف المدفع السوري وهي قذائف صاروخية من إنتاج شركة "نورينكو" الصينية، إلى 44 كيلومترا.

أعلنت ذلك وكالة أنباء موردوفيا الروسية في سياق حديثها عن انحطاط الصناعة الأوكرانية، مشيرة إلى أن أوكرانيا تهبط إلى مصاف دول العالم الثالث في مجال الصناعة بينما تنجح بعض هذه الدول مثل سوريا في هذا المجال.

ويدل على انحطاط الصناعة الأوكرانية، مثلا، مصير المدفع الذاتي الحركة المسمى بـ"بوغدانا" والذي نُقل إلى مقبرة الآليات العسكرية غير الصالحة بعدما ظهر في عرض عسكري.