80% نسبة نجاح نظام "بوك" السوري في إسقاط صواريخ هجومية

وُضع الدفاع الجوي السوري في حالة استعداد وانتباه.

ويشار إلى أن قوات الدفاع الجوي السورية تبقى على حالها احتياطاً لاحتمال شن هجوم صاروخي على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.

ومن بين الأسلحة التي تخفر سماء سوريا حالياً نظام صواريخ "بوك-إم2أ".

ويستطيع هذا السلاح تدمير صواريخ هجومية مثل صاروخ "توماهوك" الأمريكي على مسافة 26 كيلومترا. وقالت وكالة أنباء موردوفيا الروسية إن أحداث الأشهر الأخيرة أظهرت أن نسبة نجاح "بوك-إم2أ" في تدمير الصواريخ المهاجمة على المسافة المذكورة تبلغ 80 في المائة.

ويقدر نظام "بوك-إم2أ" على مواجهة موجة حر تصل درجة حرارتها إلى 50 درجة فوق الصفر.

كما يتميز نظام "بوك-إم2أ" بقدرة حركية عالية، حيث تستطيع العربة المجنزرة التي تحمله أن تسير بسرعة 70 — 80 كيلومترا في الساعة، وهذا يعني أن نظام "بوك-إم2أ" ينتقل من موقع إلى آخر على جناح السرعة.