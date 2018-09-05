"إس-400" تدمر هدفا جويا سريعا معقدا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي "إس-400" دمرت خلال المناورات في كامتشاتكا الروسية، أهدافا جوية سريعة ومعقدة.

© Sputnik . Alexey Malgavko بعد تركيا... الهند مصممة على شراء "إس-400" رغم معارضة واشنطن

ونقلت قناة "زفيزدا" الروسية عن الوزارة أن " إس-400 " أطلقت صواريخ بعيدة المدى على الأهداف، التي أطلقت من غواصة نووية.

وأفادت الأنباء أن المنظومات اعترضت الهدف على ارتفاع 3 كم وقامت بتدميره على ارتفاع 20 كم. وقد تم إطلاق النار على الهدف من عدة مواقع. وأكدت بيانات الرقابة الموضوعية تدمير الهدف بنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أن "إس-400" تريومف، منظومة دفاع جوي بعيدة ومتوسطة المدى. تم تصميمها لتدمير الأهداف الجوية الهجومية والاستطلاعية وغيرها.