خطر حقيقي... تزامن ضربات عسكرية على سوريا ودونباس

ويرى خبير أن قوات نظام الحكم الأوكراني يمكن أن تبدأ هجوما على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أسسهما مناوئو الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014 وأيده الغرب، في وقت قد تشن فيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة صاروخية جديدة على سوريا.

Maxim Blinov سوريا: دبابات الفرقة الأولى تتوجه إلى ميدان المعركة الحاسمة

ويفترض أن تُقْدم الولايات المتحدة على توجيه ضربة صاروخية مكثفة على منشآت عسكرية سورية في محاولة لمنع الجيش السوري من شن عملية عسكرية على مجموعات مسلحة إرهابية تنشط في محافظة إدلب.

وفي الوقت نفسه يمكن أن يشن نظام الحكم الأوكراني هجوما على دونباس ظانّا أن الأطراف المعنية بإنهاء النزاع الأوكراني والقادرة على منع حل قضية دونباس عسكرياً، بخاصة روسيا، ستركز أنظارها على سوريا.

وصرح الخبير العسكري الروسي يوري ليامين للصحفيين بأنه لا يستطيع استبعاد إمكانية أن توجه واشنطن ونظام الحكم الأوكراني ضرباتهما في آن واحد.

ومن الممكن أن تشن القوات الأوكرانية هجومها المتوقع الرئيسي باتجاه مدينة ماريوبول.