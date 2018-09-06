مواصفات المدفع الصيني "إيه إتش - 4"

تعد مدافع الميدان أحد وسائل الجيوش المتحاربة لامتلاك قوة نيرانية كبيرة يمكنها تدمير مواقع العدو وتحصيناته واستهداف قواته على الأرض.

© Sputnik . Evgeny Biyatov مدفع روسي يغير قواعد الحرب البرية (فيديو)

وأنتجت الصين مدفع ميداني عيار 155 مم، خفيف الوزن، بحسب موقع " ميليتري توداي " الأمريكي، الذي أوضح أن هذا المدفع يعد استنساخا لمدفع هاوتزر "إم — 777"، مشيرا إلى أنه كان مصمم خصيصا للتصدير، ويطلق عليه "إيه إتش — 4".

وتم كشف النقاب عن المدفع الصيني عام 2014، ويتميز بخفة الوزن، فهو مصمم ليكون مدفع المهام المتنوعة، الذي يمكن نقله بسهولة عبر وسائل النقل التقليدية أو حتى نقله عن طريق الجو إلى ميادين القتال في زمن قياسي.

ولا يتجاوز وزن المدفع الصيني نصف مدفع هاوتزر التقليدي، ويعد واحدا من مدافع الميدان خفيفة الوزن، الموجودة في العالم، التي من بينها المدفع الروسي "تو إيه 61".

ويستخدم المدفع الصيني طلقات عيار 155 برؤوس شديدة الانفجار، أو قذائف دخان، أو قذائف حارقة، إضافة إلى قدرته على استخدام أي نوع من القذائف المتخصصة بنفس العيار.

ويصل وزن قذيفة المدفع 46.7 كغم، ويتكون طاقم تشغيل المدفع من 8 أفراد، ويتراوح مداه بين 25 إلى 40 كم، ويمكنه إطلاق 4 قذائف في الدقيقة بحد أقصى، بينما يكون المعدل الطبيعي قذيفتين.

ويصل وزن المدفع 4.5 طن، وطوله في وضع النقل 9.5 مترا، وفي الوضع القتالي 10.2 أمتار.