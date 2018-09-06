مواصفات المدفع الصيني "إيه إتش - 4"

وتم كشف النقاب عن المدفع الصيني عام 2014، ويتميز بخفة الوزن، فهو مصمم ليكون مدفع المهام المتنوعة، الذي يمكن نقله بسهولة عبر وسائل النقل التقليدية أو حتى نقله عن طريق الجو إلى ميادين القتال في زمن قياسي.
ولا يتجاوز وزن المدفع الصيني نصف مدفع هاوتزر التقليدي، ويعد واحدا من مدافع الميدان خفيفة الوزن، الموجودة في العالم، التي من بينها المدفع الروسي "تو إيه 61".
بينها مدفع رشاش وقاذفة استراتيجية… أقدم 3 أسلحة في #الجيش_الأمريكي #سبوتنيك #الحرب_البريةhttps://t.co/iWCOER8C2c— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 26, 2018
ويستخدم المدفع الصيني طلقات عيار 155 برؤوس شديدة الانفجار، أو قذائف دخان، أو قذائف حارقة، إضافة إلى قدرته على استخدام أي نوع من القذائف المتخصصة بنفس العيار.
"أتموس 2000"… مدفع #الجيش_الإسرائيلي في #تايلاند#سبوتنيك #الحرب_البرية https://t.co/CV4h8GfmWQ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 16, 2018
ويصل وزن قذيفة المدفع 46.7 كغم، ويتكون طاقم تشغيل المدفع من 8 أفراد، ويتراوح مداه بين 25 إلى 40 كم، ويمكنه إطلاق 4 قذائف في الدقيقة بحد أقصى، بينما يكون المعدل الطبيعي قذيفتين.
ويصل وزن المدفع 4.5 طن، وطوله في وضع النقل 9.5 مترا، وفي الوضع القتالي 10.2 أمتار.
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