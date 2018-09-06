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09:52 06 سبتمبر/ أيلول 2018
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    RQ-4 Global Hawk طائرة تجسس أمريكية

    فقدان طائرة تجسس استراتيجية أمريكية في البحر المتوسط

    © AP Photo / Northrop Grumman Corp.
    رصد عسكري
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    اعترفت قيادة سلاح الجو الأمريكي بفقدان طائرة بدون طيار استراتيجية للتجسس "RQ-4 Global Hawk" في البحر الأبيض المتوسط.

    وقد سقطت الطائرة وغرقت بالقرب من ساحل إسبانيا في 26 يونيو/ حزيران. وقد أخفى الجيش الأمريكي هذا الحادث مدة شهرين ونصف.

    حاملة الصواريخ تو-160 ترافق القاذفة الروسية سو-30 س/م فوق سماء سوريا.
    © Photo / Ministry of defence of the Russian Federation
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    وقال المتحدث باسم مركز القوات الجوية الأمريكية، جوش إيكوك بحسب The Drive، "إن التحقيق في سقوط RQ-4 مستمر، هذا ما يمكننا قوله في الوقت الحالي".

    ولكن وفقا للموقع، فإنه قد تم العثور على الطائرة وإخراجها إلى السطح وتسليمها إلى القاعدة البحرية العسكرية روتا من أجل إرسالها إلى الولايات المتحدة.

    والطائرة التي تحطمت قبالة سواحل إسبانيا — واحدة من غلوبال هوك، وتقوم بمهمات الاستطلاع من القاعدة الجوية سيغونيلا في صقلية. وتنفد طائرات التجسس مهمة الاستطلاع على طول الخط الفاصل في دونباس، وتراقب السفن الروسية والمنشآت العسكرية في بحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط.

    وقال الكاتب تاير روغووي إن هذه هي الخسارة الثانية لـ RQ-4 في مدة عام وعدة أشهر، تحطمت طائرة بدون طيار مماثلة في صحراء كاليفورنيا بالقرب من جبل ويتني 21 يونيو 2017.

    RQ-4 Global Hawk- هي طائرة يدون طيار استراتيجية قادرة على التحليق على ارتفاع 18 كيلومتر لمدة 30 ساعة. ويوجد على متن الطائرة نسخة مبسطة من مجمع الاستطلاع في طائرة التجسس U-2. وهي قادرة على الكشف عن الأهداف المتحركة على مسافة 100 كيلومتر أو مراقبة أرض بمساحة 37х110 كيلومتر. والكاميرات فيها ذات دقة عالية.

     

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    الكلمات الدلالية:
    البحر الأبيض المتوسط, إسبانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
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