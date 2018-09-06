"القاتل الصامت"... سلاح القوات الخاصة الروسية (فيديو)

يفضل بعض العسكريين استخدام كاتم صوت للمسدسات الخاصة بهم، خلال تنفيذ بعض المهام الخاصة، لكن روسيا أنتجت نوعا من المسدسات، تستخدم طلقات لا تحدث عند انطلاقها أصواتا عالية.

يصل وزن المسدس فارغا إلى 700 غرام، ووزنه بالطلقات 850 غرام، وطوله 17 سم، وطول الماسورة 3.5 سم، وتصل سرعة الطلقات عند فوهته 200 مترا في الثانية.

وبينما يصل مدى الطلقات إلى 50 مترا، فإن المدى المؤثر للطقة 25 مترا.

ولفت الموقع إلى أن المسدس تم تصميمه في سبعينيات القرن الماضي، ليتم استخدامه من قبل أفراد القوات الخاصة الروسية، ولم يتم تصدير المسدس إلى خارج الاتحاد السوفيتي.