روسيا تبدأ بإنتاج محركات السفينة الطائرة "وحش بحر قزوين" الواعدة

أعلن المدير الصناعي لمجموعة الطيران في الشركة الحكومية، أناتولي سيرديوكوف، أن شركة "روستيخ" تطور محركا للطائرة البرمائية إيكرانوبلان (والتي يطلق عليها أيضا "وحش بحر قزوين") الواعدة.

وكان قد قال نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف في وقت سابق للصحفيين، إن روسيا تخطط لإنشاء نموذج لإيكرانوبلان "أورلان"، مزود بصواريخ في إطار برنامج الدولة للتسلح للفترة حتى 2027.

وقال سيرديوكوف: "إن النتائج التي حصلنا عليها من الأبحاث السابقة بشأن هذه السفينة الطائرة تسمح لنا بتطوير محركات لإيكرانوبلان الواعدة، ونعمل حاليا على هذه المحركات".

وأضاف سيرديوكوف أن الشركات التي تدخل ضمن شركة "روستيخ" لديها خبرة واسعة في مجال إنشاء مولدات الطاقة للطائرات البرمائية والإيكرانوبلان من مشروع "لون"، ومشروع أ-90 "أورليونوك" ومحركات "إن كي-8" و"إن كي-12" للطائرات البرمائبة أ-40 "البطرس"، ومحركات "دي-30" و"إر دي-60"".

إيكرانوبلان هي سفينة طائرة عالية السرعة تحلق في حدود الشاشة الديناميكية الهوائية، أي على ارتفاع صغير نسبي (يصل إلى عدة أمتار) من سطح الماء أو الأرض أو الثلج أو الجليد.