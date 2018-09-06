معاهدة أمنية ربما تسمح للهند بامتلاك أسلحة أمريكية متطورة

قالت وكالة "رويترز" إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو اجتمعا مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج ووزيرة الدفاع نيرمالا سيتارامان، مشيرة إلى أن كلا البدلين يسعى للتقارب في السنوات الأخيرة.
وقال ماتيس للصحفيين المرافقين له "زيارتي هي مؤشر قوي على أننا نرى موقع الهند من بين المواقع الأكثر أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، لأنهم من الشركاء الصاعدين المهمين".
وعقد بومبيو، قبل التوجه إلى الهند، محادثات في إسلام أباد مع حكومة باكستان الجديدة وكبار قادة الجيش.
وتسبب وجود قوات أمريكية في أفغانستان إلى زيادة حساسية واشنطن تجاه الخصومة بين الهند وباكستان اللتان تمتلكان أسلحة نووية، وتشعر واشنطن ونيودلهي بالقلق بشأن الجماعات الإسلامية المتشددة المعادية للغرب والهند، التي تتمركز في باكستان.
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