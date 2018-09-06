معاهدة أمنية ربما تسمح للهند بامتلاك أسلحة أمريكية متطورة

تناقش الولايات المتحدة والهند العلاقات السياسية والأمنية، خلال اجتماع مشترك لمسؤولين من الدولتين في نيودلهي، اليوم الخميس 6 سبتمبر / أيلول، في ضوء توقعات بأن يتم إبرام معاهدة للاتصالات العسكرية قد تؤدي إلى زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية الحساسة للهند.

قالت وكالة "رويترز" إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو اجتمعا مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج ووزيرة الدفاع نيرمالا سيتارامان، مشيرة إلى أن كلا البدلين يسعى للتقارب في السنوات الأخيرة.

© AFP 2018 / Robert Gonzaga أمريكا تخفف قيود التصدير لمبيعات التكنولوجيا المتطورة إلى الهند

ولفتت "رويترز" إلى أن الطرفين يبحثان سبل التصدي للنفوذ الصيني عبر آسيا ولا سيما في باكستان وجنوب شرق آسيا والمحيط الهندي.وقال ماتيس للصحفيين المرافقين له "زيارتي هي مؤشر قوي على أننا نرى موقع الهند من بين المواقع الأكثر أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، لأنهم من الشركاء الصاعدين المهمين".وعقد بومبيو، قبل التوجه إلى الهند، محادثات في إسلام أباد مع حكومة باكستان الجديدة وكبار قادة الجيش.

وتسبب وجود قوات أمريكية في أفغانستان إلى زيادة حساسية واشنطن تجاه الخصومة بين الهند وباكستان اللتان تمتلكان أسلحة نووية، وتشعر واشنطن ونيودلهي بالقلق بشأن الجماعات الإسلامية المتشددة المعادية للغرب والهند، التي تتمركز في باكستان.