جنرال يكشف سبب "خوف" الولايات المتحدة من "سو-35" الروسية

تخشى الولايات المتحدة أن يكون شراء مقاتلات "سو-35" من قبل الصين "كابوسا حقيقيا" بالنسبة لها. إذ تعتبر الميزة الرئيسية للمقاتلة من الجيل 4++ أنها متعددة الأغراض.

ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية عن الطيار العسكري الروسي، الجنرال فلاديمير بوبوف أن "سو-35" قادرة على استخدام مجموعة كبيرة من الأسلحة، سواء الجديدة أو الحديثة، لذلك تعتبر المقاتلة متعددة الأغراض.

© Sputnik . Alexandr krajev مجلة أمريكية: مقاتلة "سو-35" كابوس أمريكا الجديد

وقال بوبوف: "تتمكن هذه المقاتلة من نقل 2-4 صواريخ مضادة للسفن أو صواريخ موجهة أو قنابل للأهداف الأرضية. كما تكمن تعددية الأغراض في المدى البعيد، وذلك يعني أن المقاتلة قادرة على إصابة أهداف العدو نهارا وليلا وفي الظروف الجوية الصعبة والرؤية المنخفضة".

وأشار العسكري إلى أن مثل هذه الإمكانيات للمقاتلة "سو-35" تذهل المحليين الغربيين.

وأضاف بوبوف "خاصة أننا نمنح هذه الإمكانيات لجهة ثالثة (الصين). وتخشى الولايات المتحدة من الفرص الكبيرة لدى الخصم لمواجهة القوات الأمريكية وأسلحتها".

وكانت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، قد وصفت "سو-35" بـ"الكابوس الليلي" للطيران الأمريكي في المنطقة الآسيوية لأن حصول بكين على هذه الطائرات سيعزز من قوات الصين.