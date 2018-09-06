جنرال يكشف سبب "خوف" الولايات المتحدة من "سو-35" الروسية

ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية عن الطيار العسكري الروسي، الجنرال فلاديمير بوبوف أن "سو-35" قادرة على استخدام مجموعة كبيرة من الأسلحة، سواء الجديدة أو الحديثة، لذلك تعتبر المقاتلة متعددة الأغراض.
وأشار العسكري إلى أن مثل هذه الإمكانيات للمقاتلة "سو-35" تذهل المحليين الغربيين.
وأضاف بوبوف "خاصة أننا نمنح هذه الإمكانيات لجهة ثالثة (الصين). وتخشى الولايات المتحدة من الفرص الكبيرة لدى الخصم لمواجهة القوات الأمريكية وأسلحتها".
وكانت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، قد وصفت "سو-35" بـ"الكابوس الليلي" للطيران الأمريكي في المنطقة الآسيوية لأن حصول بكين على هذه الطائرات سيعزز من قوات الصين.
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