القوات السورية تستولي على قاذف قنابل للجيش الأمريكي

أفادت وكالة أنباء عن استيلاء العسكريين السوريين على أحدث قاذف رمّانات أمريكي.

وقالت وكالة أنباء موردوفيا وهي إحدى وكالات الأنباء الروسية، إن القوات السورية غنمت قاذف الرمّانات (القنابل) الأمريكي SMAW-D من الإرهابيين.

© Sputnik . Michail Alaeddin الجيش السوري يغنم نسخة يتيمة من راجمة الصواريخ "غراد"

وصمم قاذف الرمّانات هذا لتدمير المخابئ وغيرها من المنشآت المحصنة. كما يمكن استخدامه لتدمير أهداف مدرعة خفيفة.

ويبلغ مداه 250 مترا.

واستخدمت القوات الأمريكية قواذف SMAW-D في أفغانستان والعراق. وتم تسليمها، على الأرجح، إلى الإرهابيين في سوريا في إطار تقديم المساعدات إلى المعارضة المسلحة.

وذكرت الوكالة أنه إضافة إلى قواذف القنابل المضادة للمدرعات والأسلحة النارية الخفيفة استخدم الإرهابيون صواريخ TOW-2 الموجهة الأمريكية ضد القوات الحكومية السورية.