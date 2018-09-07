الجيش السوري... تعزيز الفرقة الأولى بمدرعات جديدة

قالت صحيفة روسية إن الجيش العربي السوري حصل على مدرعات جديدة روسية الصنع.

وأوضحت "روسيسكايا غازيتا" أن الفرقة الأولى المدرعة السورية حصلت على نماذج جديدة من ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-70إم".

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وتعد عربة "بي تي إر-70إم" أحدث نسخة لعربة "بي تي إر-70" التي تعود صناعتها إلى القرن الماضي.

وتتميز النسخة الجديدة باحتوائها على محرك ديزل بدلاً من محركين يعملان بالبنزين.

أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفع رشاش "كا بي في تي" عيار 14.5 ملم ومدفع رشاش كلاشنيكوف عيار 7.62 ملم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرعات التي حصلت عليها الفرقة الأولى السورية لم تُستعمل حتى الآن.

وفي الجيش الروسي كانت مشاة البحرية وقوات حفظ السلام مالكة لمدرعات "بي تي إر-70إم".

وحصلت عليها جيوش قرغيزيا ومنغوليا ونيكاراغوا وطاجيكستان أيضا.

ولم يمتلك الجيش السوري مدرعات "بي تي إر-70إم" من قبل، حيث تم رصد مدرعات "بي تي إر-80" و"بي تي إر-82إم" و"تيغر" (نمر) و"فيستريل" و"فودنيك" وجميعها من صنع روسي.