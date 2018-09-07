مدرعات "برادلي" تفتقر إلى قابلية البقاء في ميدان القتال

أفادت معلومات صحفية عن تدمير مدرعة أمريكية الصنع في جنوب شبه الجزيرة العربية.

ونُشر على شبكة الإنترنت فيديو يُظهر تدمير مركبة مدرعة.

Houthi ATGM strike hit Saudi army M2 Bradley in Najran province. pic.twitter.com/mC5TMoIWQ5 — Yemen Observer (@YemeniObserv) September 6, 2018

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وبحسب ناشر الفيديو، فإن العربة المدمَّرة هي إحدى مركبات القتال المدرعة الأمريكية الصنع التابعة للجيش السعودي "إم 2 برادلي" ، ودمرها صاروخ أطلقه متمرد يمني.

وهذا ليس الحادث الأول لتدمير آليات عسكرية أمريكية الصنع وفق صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

ورأت الصحيفة أن هذا الحادث دعم خيبة الأمل التي تسربت إلى أوساط العسكريين السعوديين، إذ أنه أظهر أن مدرعة "إم 2 برادلي" لا تملك قدرة تُذكر على تحمل ظروف القتال القاسية.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن عشرات مدرعات برادلي دُمرت خلال المواجهات التي يشهدها جنوب شبه الجزيرة العربية.