في حال الحرب مع روسيا... تدمير الأسطول الأمريكي بأساليب "غير تقليدية"

كتب الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في مقاله لمجلة "زفيزدا" أن التدمير بأساليب "غير تقليدية" ينتظر الأسطول الأمريكي في حال الحرب مع روسيا.

وبذلك رد الخبير على مقال "ناشيونال إنترست" في آب/أغسطس، حول توقعاتهم لنتائج الحرب المحتملة بين بارجة "آيوا" الأمريكية وطراد "كيروف" الروسي.

© Sputnik . Alexander Galperin بعد وصوله سوريا... قائد البحرية الروسية يتحدث عن المناورات في المتوسط

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية تعتقد أن القوات البحرية الأمريكية قادرة على الانتصار في الحرب بسهولة، إلا أنها تقلل من شأن القدرات الدفاعية لروسيا.

ووفقا للخبير، ففي حال النزاع المسلح، فإن موسكو لن تلجأ إلى الطرق "التقليدية"، بل ستستخدم المنظومات المضادة للسفن الحديثة بعيدة المدى.

ويؤكد الخبير أن صواريخ "كاليبر" الروسية أثبتت كفاءتها العالية في سوريا. كما أن هناك صواريخ "كاليبر" مضادة للغواصات. كما يتم تجهيز طيران القوات البحرية والجوية بالصواريخ المجنحة من طراز "إكس-35إي" و"إكس-32"، إضافة إلى أن ظهور الصواريخ المضادة للسفن الحديثة "كينجال" زاد من كفاءة التعاون بين القوات الجوية والأسطول في مواجهة سفن العدو الهجومية، كما منح الإمكانية لإنشاء صواريخ "تسيركون"، التي تفوق سرعة الصوت.

وأشار الخبير إلى أن قيادة البحرية الروسية "لا تبني أوهاما" حول المعارك البحرية" و"لا تلعب معارك بحرية افتراضية"، لكنها تستند إلى الممارسة العملية فقط.