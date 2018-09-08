ناقلة دبابات تثير إعجاب الناس

وذكرت صحيفة روسية أن عربات "كاماز-65225" نالت إعجاب العراقيين.
Иракцы в восторге от российских танковозов КАМАЗ-65225. Фото: https://t.co/P5BRmdVzrP pic.twitter.com/BOIZUTQGYQ— Komandante (@KomandanteS17) September 7, 2018
وخصصت عربة "كاماز-65225" لنقل الدبابات. ويستخدمها العراقيون حالياً لنقل دبابات "تي-90إس" ومركبات القتال المدرعة "بي إم بي-3".
وتستخدم وحدات الجيش الروسي أيضا عربات "كاماز-65225"، حيث تقوم بنقل الدبابات الحديثة مثل "أرماتا" والقديمة مثل "تي-34-85".
ويتيح المرفاع الهيدروليكي الخاص نقل الدبابات المتعطلة أيضا.
ويبلغ وزن العربة المحملة بالآليات المدرعة 82 طنّاً.
وتستطيع العربة أن تسير على الطريق بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.
ويمكن تزويدها بكميات من الوقود تكفي لـ1000 كيلومتر.
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