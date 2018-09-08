بالفيديو... شاهد أعمال أول مناورة من نوعها في البحر المتوسط

فللمرة الأولى في التاريخ الحديث أجرت وحدات القوات البحرية والجوية الروسية مناورة واسعة في البحر المتوسط.

وبدأت المناورة في الأول من سبتمبر/أيلول 2018 واستمرت حتى الثامن من سبتمبر.

وشاركت فيها 26 وحدة بحرية روسية على رأسها الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف"، و34 طائرة منها "توبوليف (تو) 160" و"توبوليف 142" و"إيليوشين (إيل) 38" و"سوخوي (سو) 33" و"سوخوي 30إس إم".

وتضمنت فعاليات المناورة قيام القوات بصد وإيقاف عدو مهاجم من الجو وإنقاذ سفينة استولى عليها قراصنة، والقيام بأعمال شتى أخرى.