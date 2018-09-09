وزيرة الدفاع: فرنسا تنفق 3.6 مليار يورو لتجديد أقمار صناعية عسكرية

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأحد، إن فرنسا ستستثمر 3.6 مليار يورو (4.2 مليار دولار) لتجديد وتطوير أقمارها الصناعية العسكرية لحماية شبكتها من تجسس محتمل من المنافسين.

وأضافت لقناة (سي نيوز) التلفزيونية الفرنسية "سنعمل على تركيب كاميرات مراقبة في أقمارنا الصناعية حتى نعلم من يقترب منا".

© Sputnik . Aleksandr Mokletsov أقمار صناعية "فتاكة" روسية تتكاثر بطريقة عجيبة

وقالت يوم الجمعة إن فرنسا رصدت العام الماضي محاولات من جانب روسيا لاعتراض بث قمر صناعي عسكري استخدمه جيشا فرنسا وإيطاليا لتأمين الاتصالات.

وتأتي خطة الاستثمار الفرنسية بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لإنشاء فرع جديد بالجيش الأمريكي يعرف باسم "قوة الفضاء" بحلول عام 2020.

وقالت بارلي أيضا إن الحكومة الفرنسية تُقيّم بناء حاملة طائرات أو حاملتين لتحل محل الموجودة حاليا.