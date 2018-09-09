وزيرة الدفاع: فرنسا تنفق 3.6 مليار يورو لتجديد أقمار صناعية عسكرية

وأضافت لقناة (سي نيوز) التلفزيونية الفرنسية "سنعمل على تركيب كاميرات مراقبة في أقمارنا الصناعية حتى نعلم من يقترب منا".
وقالت يوم الجمعة إن فرنسا رصدت العام الماضي محاولات من جانب روسيا لاعتراض بث قمر صناعي عسكري استخدمه جيشا فرنسا وإيطاليا لتأمين الاتصالات.
وتأتي خطة الاستثمار الفرنسية بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لإنشاء فرع جديد بالجيش الأمريكي يعرف باسم "قوة الفضاء" بحلول عام 2020.
وقالت بارلي أيضا إن الحكومة الفرنسية تُقيّم بناء حاملة طائرات أو حاملتين لتحل محل الموجودة حاليا.
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