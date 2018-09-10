9 مدرعات يستخدمها الجيش السوري (صور)

يستخدم في الصراع السوري تقريبا كل أنواع المدرعات السوفيتية. ومنها ما أنتج في الخمسينات "بي تي إر-152"، وعلى الرغم من قدم هذه المدرعات فإنها ما زالت تشارك في المعارك.

"بي تي إر-60" و"بي إر دي أم-2" لا تستخدم كثيرا، "بي تي إر-60" نادرا ما تظهر أمام الكاميرات. لأنها وضعت في المخازن قبل الحرب نظرا لقدمها، وفقا لفيستنيك موردافي.

© Photo / Wikipedia BTR-60

أما "بي إر دي أم-2" فاستخدمت بكثرة في بداية النزاع، وتم تحديث عدد منها. وللأسف تعرضت الكثير منها لأضرار بالغة في المعارك.

© Photo / Artem Achkasov عربة الاستطلاع والدورية

"بي تي إر-80" و"بي تي إر-82أ" أظهروا أنفسهم بشكل جيد في الصراع وكذلك المدرعة "تيغر" (النمر). وقد حدث الكثير منها وعرضت بعض منها في المنتدى الدولي "آرميا-2018".

© Sputnik . Kirill Braga بي تي إر-80

مدرعة "فيستريل" كذلك استخدمت بنشاط في المعارك في السنوات الثلاث الماضية، وفي كثير من الأحيان كانت تقاتل جنبا إلى جنب مع "النمور".

© Sputnik . Anton Vergun تيغر

وأما فيما يخص مدرعة "فودنيكوف"، فقد أرسل إلى سوريا نوعين قتالية وللاستخدامات الصحية. ولا توجد بيانات حول استخدامها القتالي.

© Sputnik . Sergey Mamontov بي تي إر-82أ

ووصل منذ فترة وجيزة إلى سوريا "بي تي إر-70 أم" المحدثة. وحتى الأن لم تستخدم هذه المدرعات في المعارك.

© Sputnik . Anton Vergun بي تي إر-70 أم