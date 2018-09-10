9 مدرعات يستخدمها الجيش السوري (صور)

"بي تي إر-60" و"بي إر دي أم-2" لا تستخدم كثيرا، "بي تي إر-60" نادرا ما تظهر أمام الكاميرات. لأنها وضعت في المخازن قبل الحرب نظرا لقدمها، وفقا لفيستنيك موردافي.
أما "بي إر دي أم-2" فاستخدمت بكثرة في بداية النزاع، وتم تحديث عدد منها. وللأسف تعرضت الكثير منها لأضرار بالغة في المعارك.
"بي تي إر-80" و"بي تي إر-82أ" أظهروا أنفسهم بشكل جيد في الصراع وكذلك المدرعة "تيغر" (النمر). وقد حدث الكثير منها وعرضت بعض منها في المنتدى الدولي "آرميا-2018".
مدرعة "فيستريل" كذلك استخدمت بنشاط في المعارك في السنوات الثلاث الماضية، وفي كثير من الأحيان كانت تقاتل جنبا إلى جنب مع "النمور".
وأما فيما يخص مدرعة "فودنيكوف"، فقد أرسل إلى سوريا نوعين قتالية وللاستخدامات الصحية. ولا توجد بيانات حول استخدامها القتالي.
ووصل منذ فترة وجيزة إلى سوريا "بي تي إر-70 أم" المحدثة. وحتى الأن لم تستخدم هذه المدرعات في المعارك.
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