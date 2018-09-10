كوريا الشمالية تفاجئ العالم بأسلحة جديدة (صور)

نظمت كوريا الشمالية، يوم أمس الأحد، عرضا عسكريا لذكرى مرور 70 عاما على إنشاء هذا البلد. ورصد بين المعدات العسكرية التي عرضت في شوارع العاصمة الكورية الشمالية، أسلحة جديدة لم تظهر من قبل.

ووفقا للخبراء العسكريين، إن أهم سلاح جديد ظهر في العرض هو مدفع الهاوتزر الذاتي الدفع والذي يعتبر ردا على مدفع كوريا الجنوبية K9 Thunder.

وعيار المدفع 152 ملم. ومدى الإطلاق قد يصل إلى 40 كم. ويوجد على البرج الدوار هوائي ملاحة عبر الأقمار الصناعية، وكذلك يوجد أجهزة استشعار.

وتولي كوريا الشمالية اهتماما كبيرا لوسائل الدفاع عن النفس، ويوجد على البرج قاذفة قنابل يدوية عيار 30 ملم ونظام صاروخي محمول مضاد للطائرات.

وكذلك انتبه المراقبون إلى وجود نظام صاروخي مضاد للدبابات جديد، مثبت على مدرعة، منسوخة عن "بي تي إر-80" الروسية.

Images taken by @chadocl of today's KPA parade reveal a new type of self-propelled gun (SPG), another SPG that was yet to make its appearance in public and what appears to be a new type of long-range ATGM (carrier). More detailed analysis by us later today on @nknewsorg pic.twitter.com/l6oGuJQWNs — Oryx (@oryxspioenkop) September 9, 2018

ويعتقد أن مدى إطلاقها بعيد أبعد من الأجنبية مثل الصينية "بي تي إر كي" AFT-10 (وتشمل 140 كغ من صواريخ مداها 10 كم).

وكذلك عرض مدفع هاوتزر آخر عياره 130 ملم. وهو مطور عن المدافع ذاتية الدفع التي عرضت مرارا وتكرارا. والفرق الوحيد بينه وبينهم البرج المحدث بأسلحة دفاعية قاذفات قنابل يدوية ومنظومة صاروخية محمولة.

© AP Photo / Ng Han Guan سلاح كوريا الشمالية

ويجدر بالذكر أنه على عكس السنوات السابقة لم تظهر في العرض صواريخ عابرة للقارات. ولم تجر اختبارات نووية بمناسبة هذا اليوم مثلما حدث في السنتين الأخيرتين. وتستغل كوريا الشمالية بشكل روتيني العطلات الرئيسية لإظهار قدراتها العسكرية وأحدث التطورات في تكنولوجيا الصواريخ.

ولكنها تخلت عن هذا التقليد هذا العام في تأكيد للهدف الذي أعلنه كيم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية واجتماعاته التي عقدها في الآونة الأخيرة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن واجتماعاته مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.