"الناتو" يجري مناورات قبالة سواحل بلجيكا

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أن أسطول كاسحات ألغام في حلف "الناتو" يجري في الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، قبالة سواحل المملكة تدريبات تحت عنوان "ساندي كوست 2018" (الشاطئ الرملي - 2018) على تنفيذ مهام البحث عن الألغام البحرية وتدميرها.