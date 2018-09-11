سوريا... استيقاظ "وحش" صاروخي من سبات عميق

أفادت وكالة أنباء عن استخدام راجمة صواريخ متميزة من نوع "غراد" في سوريا.

وقالت وكالة أنباء موردوفيا وهي إحدى وكالات الأنباء الروسية، إن راجمة الصواريخ "غراد-1" عادت مؤخرا إلى الخدمة العسكرية لتستخدم لمحاربة الإرهاب في سوريا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov السوريون يمضون في تجهيز أقوى راجمة صواريخ للقتال

وتستخدم شتى أنواع راجمات الصواريخ لمحاربة الإرهاب في سوريا وبينها راجمات الصواريخ من نوع "غراد". وانضمت إليها مؤخرا راجمة متميزة تحمل اسم "9كا55 غراد-1".

وتتميز راجمة الصواريخ "9كا55 غراد-1" بوسيلة نقلها وهي سيارة "زيل-131" في حين توضع راجمات الصواريخ الروسية الصنع التي استخدمت في سوريا حتى الآن على السيارات من نوع "أورال" أو "كاماز".

وقالت الوكالة إن مقاطع الفيديو التي نُشرت على شبكة الإنترنت أخيرا تشير إلى أن راجمات الصواريخ "غراد-1" ستستخدم في "معركة إدلب" أيضا.

وصُنعت راجمة الصواريخ "غراد-1" في القرن الماضي. وكانت جميع راجمات الصواريخ من هذا النوع "نائمة" في مخازن الجيش الروسي في الفترة الأخيرة. واليوم عادت إلى الخدمة لتستخدم خلال حرب سوريا على الإرهاب.

ويبلغ مدى راجمة الصواريخ "غراد-1" 15 كيلومترا. وتستطيع السيارة التي تحمل "غراد-1" أن تسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة. ويقودها طاقم مكوّن من 3 أفراد.