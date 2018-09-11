"تمساح النيل" أقوى طائرة هليكوبتر قتالية في الشرق الأوسط

قالت جريدة إن مروحية "كا-52" المصرية تعد أكثر طائرات الهليكوبتر القتالية كفاءة في أفريقيا.

وذكرت جريدة " ميلتري ووتش " الأمريكية أن مروحية "كا-52" التي حصلت القوات الجوية المصرية على عدد منها من روسيا تتفوق على مروحية "أباتشي" وغيرها من طائرات الهليكوبتر التي تمتلكها دول الشرق الأوسط.

يُذكر أن المروحية المسماة بـ"تمساح النيل" لها نسخة برية ونسخة بحرية. وتتسلح النسخة البرية بصواريخ "فيخر" البالغ مداها 12 كيلومترا وصواريخ أتاكا" البالغ مداها 6 كيلومترات. أما النسخة البحرية فقد تحتوي على صواريخ "إكس-31" و"إكس-35" التي تتسلح بها مقاتلة "سو-30إس إم".

ويشار إلى أن صواريخ "إكس-31" البالغ مداها أكثر من 100 كيلومتر و"إكس-35" البالغ مداها أكثر من 300 كيلومتر، قادرة على تعطيل أي سفينة حربية.

وتملك مروحية "تمساح النيل" ميزات تميزها عن مروحيات "كا-52" الموجودة في حوزة القوات الروسية منها احتواء هيكلها على مواد تتمتع بقدرة كبيرة على مقاومة الصدأ والتآكل، وتزويدها بعجلات الهبوط التي صُمّمت لتخفيض وزن المروحية عند الإقلاع.

وتملك مروحية "تمساح النيل" حماية من الصواريخ المضادة يوفرها الجهاز المسمى بـ"بريزيدينت"، وزودت بجهاز الرادار "أرباليت-52" القادر على اكتشاف الهدف على مسافة 32 كيلومترا.