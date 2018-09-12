تحسدها أشهر مدرعات العالم... الـ"بي تي إر-50" تحارب الإرهاب في سوريا والعراق

ولا توجد في العالم مدرعة أخرى يطول أمد خدمتها إلى هذا الحد.

© Sputnik . Ramil Sitdikov استفادة من تجربة سوريا إنشاء "هولة مدرعة"

ودخلت ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-50" الخدمة في الجيش الروسي قبل 66 عاما. ثم دخلت الخدمة في جيوش الدول الأخرى.

وتظل مئات مدرعات "بي تي إر-50" تخدم أكثر من 10 جيوش. وفي بعض الدول مثل سوريا والعراق تواصل هذه المدرعات مشوارها القتالي مساهمة في محاربة الإرهاب.

ويوجد في سوريا عدد قليل من مدرعات "بي تي إر-50"، بينما يخوض عدد أكبر بكثير منها الحرب ضد الإرهاب في العراق، وفق موقع "فيستنيك".

وتتميز عربات "بي تي إر-50" العراقية باحتوائها على أسلحة أقوى. وتتسلح أغلبها بمدفع عيار 23 ملم الذي تم تركيبه في البرج الدوار من صنع محلي.

ومن الممكن تقوية عربات "بي تي إر-50" من خلال تطويرها وتحديثها. وقد وضعت روسيا عدة نماذج لتحديث عربة "بي تي إر-50". ويتضمن أحدها، مثلا، تزويدها بمدفع عيار 30 ملم وجهاز الرؤية الليلية ومحرك جديد أقوى.