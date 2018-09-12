بالفيديو... شاهد مناورات للجيش الجزائري تغرق العدو في بحر من النار

وأظهر الفيديو أن الجيش الجزائري تدرب فيها على شن هجوم من التماس المباشر مع العدو.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن جميع الآليات العسكرية تقريبا التي تظهر في الفيديو من إنتاج روسيا.

وأشارت إلى أن الجيش الجزائري بدأ يمهد للهجوم بقصف مواقع العدو بواسطة راجمات الصواريخ "غراد" وقواذف اللهب "سولنتسيبيوك". وكانت النتيجة أن دفاعات العدو غرقت في بحر من النار.

ثم انضمت إليها مدافع هاوتزر "دي-30" ومدافع "غفوزديكا" الذاتية الحركة.

وقامت قواذف الصواريخ المحمولة على الكتف "إيغلا" بضرب أهداف جوية بينما دمرت مدافع "شيلكا" الذاتية الحركة أهدافاً تمثل طائرات الهليكوبتر المعادية.

وفي الوقت نفسه تم قصف الخط المتقدم لدفاعات العدو بواسطة مدافع مركبات القتال "بي إم بي-2إم" وقواذف الصواريخ المضادة للدروع "كورنيت".

ثم بدأت الآليات المدرعة هجوما. وسارت في مقدمتها دبابات "تي-90إس أ".

وذكرت الصحيفة أن خبراء عسكريين رأوا أن قواذف اللهب "سولنتسيبيوك" عززت إمكانيات القوات البرية الجزائرية إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن قواذف اللهب تُحدث ثغرات في دفاعات العدو وتساعد بالتالي القوات الصديقة في تحقيق التقدم.