سفن أسطول المحيط الهادئ تصيب هدفا على بعد 100 كم في بحر أوخوتسك (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء 12 أيلول/سبتمبر، أن مجموعة سفن أسطول المحيط الهادئ في بحر أوخوتسك أصابت الهدف على بعد أكثر من 100 كم في بحر أوخوتسك، باستخدام الصواريخ المجنحة، ضمن إطار المناورات الكبرى "الشرق-2018".

وجاء في بيان الوزارة: "أطلقت مجموعة سفن أسطول المحيط الهادئ، المؤلفة من المدمرة "بيستري" وزورقين، الصواريخ المجنحة "موسكيت" على أهداف بحرية. وكانت السفينة المستهدفة على مسافة تزيد عن 100 كم".

وقد تم إطلاق 3 صواريخ، جميعها أصابت الهدف. وعملت على توفير الأمن في المنطقة 10 سفن من أسطول المحيط الهادئ، إضافة إلى طيران البحرية.

وتجري مناورات "الشرق-2018"، في الفترة ما بين 11-17 أيلول/سبتمبر، تحت قيادة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في الشرق الأقصى والمياه المجاورة للمحيط الهادئ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناورات هي الأكبر في روسيا منذ 37 عاما.