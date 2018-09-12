روسيا تجهز مفاجأة... سلاح ضخم يرعب "الناتو"

يمتلك الجيش الروسي عتادا عسكريا مخيفا، لكنه يعمل باستمرار على تطوير أسلحة جديدة تمكنه من المنافسة بقوة في حروب المستقبل، ومن بين هذه الأسلحة المتطورة طائرة بيريف "إيه — 100"، التي ترعب حلف "الناتو".