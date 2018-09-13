استخدام التجربة السورية في مناورات "الشرق-2018"

أعلن قائد قوات المنطقة العسكرية الشرقية ألكسندر جورافليوف، اليوم الخميس 13 أيلول/سبتمبر، أن الجيش الروسي استخدم الخبرة، التي حصل عليها خلال الصراع السوري، في مناورات "الشرق-2018".

وقال جورافليوف: "استخدمت التجربة السورية في المناورات، ابتداء من اعتراض الأهداف من قبل قوات الإنزال، وانتهاء بتنظيم عمليات إطلاق النار والاستطلاع".

وأشار إلى أن 25 ألف عسكري ونحو 7 آلاف قطعة من المعدات و250 طائرة، شاركوا في المرحلة النشطة من المناورات، اليوم الخميس.

وأضاف أن المناورات تجري في 18 حقلا للرمي، منها 3 جوية و3 بحرية.

ومن الجدير بالذكر أن المناورات ستستمر حتى 17 أيلول/سبتمبر.