الروبوتات تشارك في مناورات "الشرق-2018"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استخدام المنظومات الآلية المتنقلة "أوران-6" ضمن إطار مناورات "الشرق-2018". وستقوم الروبوتات بعبور ممرات في حقول الألغام للعدو الافتراضي، إلى جانب آليات إزالة الألغام "أور-77" ميتيوريت والمركبات القتالية لوحدات إزالة الألغام.

وأشارت وزارة الدفاع إلى استخدام 10 مجموعات لتنفيذ المهام القتالية من خبراء إزالة الألغام، التابعين للمنطقة العسكرية الشرقية. وسيتم تغطيتهم باستخدام منظومة "أوران-9" الآلية، القادرة على ضرب القوة الحية والمركبات المدرعة للعدو على مسافة تتراوح ما بين 3-5 آلاف متر.

© Sputnik . Ilya Pitalev استخدام التجربة السورية في مناورات "الشرق-2018"

وتجدر الإشارة إلى أن الروبوت المزيل للألغام "أوران-6"، عبارة عن روبوت ذاتي الحركة، يتم التحكم به عن بعد، لإزالة الألغام.

ويتم استخدامه لإزالة الألغام من المناطق المختلفة، بما في ذلك الجبلية. ويتحرك الروبوت بسرعة تصل إلى 3 كم/الساعة. ويقوم بتدمير الأجسام المتفجرة المكتشفة بأمر من المشغل.

وقد صمم "أوران-9" للاستطلاع والدعم الناري وتدمير المركبات المدرعة.