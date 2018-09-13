الروبوتات تشارك في مناورات "الشرق-2018"

وأشارت وزارة الدفاع إلى استخدام 10 مجموعات لتنفيذ المهام القتالية من خبراء إزالة الألغام، التابعين للمنطقة العسكرية الشرقية. وسيتم تغطيتهم باستخدام منظومة "أوران-9" الآلية، القادرة على ضرب القوة الحية والمركبات المدرعة للعدو على مسافة تتراوح ما بين 3-5 آلاف متر.
ويتم استخدامه لإزالة الألغام من المناطق المختلفة، بما في ذلك الجبلية. ويتحرك الروبوت بسرعة تصل إلى 3 كم/الساعة. ويقوم بتدمير الأجسام المتفجرة المكتشفة بأمر من المشغل.
وقد صمم "أوران-9" للاستطلاع والدعم الناري وتدمير المركبات المدرعة.
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