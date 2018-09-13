تدريب مشترك للقوات البحرية المصرية والباكستانية في البحر المتوسط

أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، اليوم الخميس 13 سبتمبر/ أيلول، عن بدء تدريب بحري عابر في نظام البحر الأبيض المتوسط بين القوات المصرية والباكستانية.

وقال بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والباكستانية تدريبا بحريا عابرا في نطاق البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال زيارة السفينة الحربية الباكستانية (SAIF PNS) إلى مصر.

وتضمن التدريب تنفيذ تشكيلات إبحار، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المشاركة للجانبين، وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية نهارا وليلا.

ويهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية، ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري بالمنطقة.

وعلى هامش فعاليات التدريب، قام قائد السفينة وعدد من أفراد الطاقم والملحق العسكري الباكستاني بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بالإسكندرية.