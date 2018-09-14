روسيا تعول على تسوية مسألة مدفوعات الهند مقابل الأسلحة بحلول أكتوبر

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، اليوم الجمعة 14 أيلول/سبتمبر، أن روسيا تخطط بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر للبدء بتحصيل المدفوعات مقابل عقود الأسلحة، التي علقتها الهند بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على "روس أوبورون إكسبورت".

موسكو — سبوتنيك. وقال بوريسوف للصحفيين: "تجري مباحثات مكثفة، وتم تحديد سبل معينة، وصدرت تعليمات لجميع المؤسسات المالية للبحث عن حل لهذه المشكلة. أعتقد أنه قبل القمة التي سيجريها القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس الهندي في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ستتم تسوية هذه المشكلة بشكل نهائي".



© Sputnik . Iliya Pitalev دولة عربية تسبق السعودية في توريد النفط إلى الهند