وزارة الدفاع الروسية تكشف عن إمكانيات منظومة "سوسنا" الجديدة

وفقا للمصمم الرئيس، فلاديمير أوكلييف، ستحل المنظومة الجديدة محل المنظومة السوفيتية "ستريلا-10" في المستقبل القريب.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم عرض المنظومة الصاروخية "سوسنا" في إطار المنتدى الفني العسكري الدولي "آرميا-2018"، وتحدثت عن خصائصه التكتيكية والتقنية ومزاياه بالمقارنة مع المنظومات المماثلة.

© Sputnik . Michail Fomichev "بانتسير-إس1أم" و"سوسنا-إر"... نظاما دفاع جوي جديدان في روسيا

ووفقا له، والغرض الرئيسي من "سوسنا" — حماية المواقع المختلفة من وسائل الهجوم الجوي، بما في ذلك الأسلحة الموجهة بدقة.

ويمكن استخدام المنظومة في العمليات القتالية المختلفة. وتم إطلاق النار بنجاح خلال اختبارها، بسرعة 25-30 كيلومتر في الساعة.

وعلاوة على ذلك، فإن المنظومة تعمل في أي وقت من اليوم سواء في الليل أو في النهار، وفي الظروف الجوية البسيطة والصعبة، وظروف الرؤية المنخفضة، بما في ذلك عند وجود تشويش طبيعي أو اصطناعي يجريه العدو.

وتستطيع المنظومة "سوسنا" إصابة الأهداف الأرضية، وقد ضربت مدرعة خفيفة أثناء الاختبارات بنجاح.

وهي مزودة ب12 صاروخا موجها "سوسنا-إر". وهي قادرة على ضرب الأهداف التي تطير بسرعة 300 متر في الثانية وعلى ارتفاع 5 كيلومتر، والصواريخ المجنحة بسرعة 250 مترا في الثانية والمروحيات بسرعة 100 متر في الثانية، وهي تستخدم بنجاح ضد الطائرات دون طيار.

وقد عرضت المنظومة لأول مرة أمام مجموعة واسعة من المتخصصين العسكريين في عام 2013 في الأكاديمية العسكرية للدفاع الجوي العسكري للقوات المسلحة الروسية "فاسيليفسكي".